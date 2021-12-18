Эксперт по этикету Митрофанова посоветовала не дарить коллегам фирменные кружки и блокноты

Москва, 18 декабря. Подарочные наборы через время становятся устаревшими и неуместными. Например, коллегам лучше не дарить брендированные сувениры. Соответствующим советом поделилась исследовательница этикета Татьяна Митрофанова.

Митрофанова считает, что эпоха брендированных сувениров уже уходит на второй план. По мнению исследовательницы, коллегам на праздники лучше не дарить фирменные ручки, блокноты, кружки и даже игрушки для елки. Причиной этого является то, что такие подарки концентрируют внимание на компании-дарителе, а не получателе, передают «Известия».

С распространенными забавами также могут появиться проблемы. Некоторые коллективы перед Новым годом участвуют в «Тайном Санте», то есть, устраивают анонимный обмен подарками. По словам исследовательницы, успех игры может зависеть от того, был ли обговорен бюджет, выделенный на подарки.

Психолог Татьяна Тулупьева недавно поделилась советами для выбора подарка коллегам на Новый год. По ее мнению, точно стоит вычеркнуть идею с личными вещами и предметами гигиены.