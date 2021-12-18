Центробанк предостерег россиян от инвестирования под влиянием чужих советов

Москва, 18 декабря. Финансовые решения, осуществляемые под влиянием чужих советов и примеров, являются худшей стратегией для инвестиций. Об этом россиян предупредила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она предостерегла от импульсивных решений на основе чужого мнения всех, кто намерен заняться инвестированием. Как отметила Набиуллина, в данной сфере необходимо соизмерять не с чьим-либо примером, а с собственным анализом доходов и расходов. Председатель Центробанка также добавила, что благодаря повышению ключевой ставки до 8,5 процента годовых депозиты стали более привлекательной формой сбережений, передает ТАСС.

При этом ранее Банк России выступил за полный запрет инвестиций в криптовалюты. Как следует из материала агентства Reuters, в Центробанке видят значительные риски для финансовой стабильности в случае увеличения количества подобных операций.