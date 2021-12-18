Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 декабря 02:40
02:27
Экономика
Инвестор Шульгин назвал швейцарский франк и йену устойчивыми к девальвации
02:26
Общество
Эксперт Балашов перечислил признаки готовящегося угона автомобиля
02:24
Общество
Диетолог Пигарева: готовые соусы содержат много «скрытого» сахара
02:08
Общество
Микробиолог Зверев объяснил невосприимчивость некоторых людей к COVID-19
02:00
Общество
Время действовать: что нужно Крыму и другим курортным регионам РФ для развития туризма
01:51
Общество
Мошенники стали притворяться специалистами по соцсетям и предлагать разблокировать аккаунт
01:47
Политика
Белоруссия может сохранить членство в Договоре по открытому небу после 18 декабря
01:45
Общество
The Markup: приложение для отслеживания маршрута детей Life360 продает данные пользователей
01:43
Политика
Посол России в ФРГ Нечаев: Москва ответит Берлину на высылку дипломатов
01:42
Общество
Эксперт Герасимов порекомендовал сэкономить на подарках к Новому году с помощью распродаж
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Центробанк предостерег россиян от инвестирования под влиянием чужих советов

Экономика
Центробанк предостерег россиян от инвестирования под влиянием чужих советов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 18 декабря. Финансовые решения, осуществляемые под влиянием чужих советов и примеров, являются худшей стратегией для инвестиций. Об этом россиян предупредила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она предостерегла от импульсивных решений на основе чужого мнения всех, кто намерен заняться инвестированием. Как отметила Набиуллина, в данной сфере необходимо соизмерять не с чьим-либо примером, а с собственным анализом доходов и расходов. Председатель Центробанка также добавила, что благодаря повышению ключевой ставки до 8,5 процента годовых депозиты стали более привлекательной формой сбережений, передает ТАСС.

При этом ранее Банк России выступил за полный запрет инвестиций в криптовалюты. Как следует из материала агентства Reuters, в Центробанке видят значительные риски для финансовой стабильности в случае увеличения количества подобных операций.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Центробанк предостерег россиян от инвестирования под влиянием чужих советов
банк россии набиуллина центробанк инвестиции сбережения депозиты
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать