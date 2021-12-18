Киев привел Берлину новые аргументы о «рисках» запуска «СП-2»

Киев, 18 декабря. Оператор ГТС Украины нашел новые доводы против запуска российского газопровода «Северный поток - 2». Он сообщил Федеральному министерству экономики и защиты климата Германии о возможных «рисках».

Речь идет о сертификации оператора газопровода Nord Stream-2 AG в обход европейского законодательства. Об этом рассказала директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями ОГТСУ Ольга Белькова.

«Считаем, что наши аргументы могут быть восприняты как новые обстоятельства и могут повлиять на позицию профильного министерства ФРГ. Мы еще раз обращаем внимание на угрозы, которые несет российский геополитический проект в случае запуска, а также на необходимость сохранения транзита (газа. — Прим. ФАН) через Украину», — сказала Белькова.

В данный момент сертификация оператора «СП-2» приостановлена. Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии необходимо зарегистрировать дочернее предприятие в Германии. Сертификацию не продолжат, пока это условие не будет выполнено. Минэкономики ФРГ сообщает, что «СП-2» можно будет эксплуатировать только после завершения сертификации, что произойдет после января 2022 года. В России не раз заявляли, что газопровод является коммерческим проектом и реализуется вместе с европейскими партнерами.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщил о старте заполнения газом второй нитки «СП-2». Трубопровод проложен по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок голубого топлива в Европу.