Порошенко уехал из Украины после попытки предъявить ему обвинения

Киев, 18 декабря. Экс-президент Украины Петр Порошенко в пятницу покинул страну и отправился в турне по Турции и Польше после попытки Государственного бюро расследований предъявить ему обвинение.

Порошенко обвиняют в поставке угля из неподконтрольной Украине части Донбасса. Об этом сообщают украинские СМИ. Информацию подтвердила партия Порошенко «Европейская солидарность» в Facebook.

«Петр Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу», — сказано в заявлении.

На выходных экс-глава Украины проведет ряд встреч в Турции. С 20 по 21 декабря Порошенко в Польше поучаствует в международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО».

Ранее Порошенко ворвался в студию канала «Рада» и осудил его финансирование. Уточняется, что в студии канала выступал председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Во время его речи перед столом ведущих и появился Порошенко.