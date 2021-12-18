Всего во время пожара на Северной верфи пострадали четыре человека

Санкт-Петербург, 18 декабря. Лишь четыре человека пострадали в результате пожара на территории судостроительного завода «Северная верфь». Возгорание произошло на корвете «Проворный» в Санкт-Петербурге. Соответствующей информацией поделился источник во время беседы с ФАН.

Двое сотрудников спасательных служб вошли в число пострадавших во время происшествия. Травмы получили 42-летний старший прапорщик Сергей Г. и 35-летний сержант Александр Л. Состояние одного пострадавшего медики оценивают как тяжелое.

Пожарным ранее удалось локализовать возгорание на Северной верфи. В тушении пожара принимают участие 22 единицы техники и 89 сотрудников МЧС. Недавно площадь, охваченная огнем, составляла 800 квадратных метров. Возгоранию был присвоен четвертый ранг сложности.