США заявили о готовности обсуждать с Россией безопасность в Европе

Вашингтон, 17 декабря. Вашингтон выразил готовность начать диалог с Москвой по безопасности в Европе. США готовы и к успехам и к неудачам в таком диалоге.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон вел диалог с Москвой по европейской безопасности последние 20 лет. Он добавил, что страны могут достичь прогресса в некоторых сферах.

«Наша стратегия в фундаментальном смысле будет заключаться в том, чтобы тесно координировать [действия] с союзниками, обеспечивать единство, а затем быть готовыми сесть [за стол переговоров] с Россией и положительным образом ответить на идею, заключающуюся в том, что мы можем вести обсуждение в надлежащем формате», — сказал Салливан.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия надеется провести серьезные и конструктивные переговоры с США по вопросам гарантий безопасности. В своем Telegram-канале она отметила, что Москва доходчиво объяснила Вашингтону свою позицию в этом направлении благодаря соответствующим проектам соглашений.