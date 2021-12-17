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Зеленский обсудил с Джонсоном деэскалацию на Украине в телефонном разговоре

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 22:11
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном деэскалацию на Украине в телефонном разговоре
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Киев, 17 декабря. Состоялся телефонный разговор украинского лидера Владимира Зеленского и премьера Великобритании Бориса Джонсона, в ходе которого стороны обсудили вопросы энергобезопасности и шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины.

Зеленский назвал разговор с Джонсоном продуктивным. Об этом он написал в Twitter в пятницу.

«Обсудили вопросы энергетической безопасности. Скоординировали дальнейшие шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины и мирному урегулированию на Донбассе», — написал президент Украины.

Он также оценил «жесткую и неизменную» поддержку Лондона территориальной целостности Украины. В канцелярии Джонсона в свою очередь сообщили, что стороны согласились с необходимостью ведения диалога с Россией.

На фоне ситуации в Донбассе отношения Москвы с Киевом и Западом сильно ухудшились. Украина вместе с Западом не раз обвиняли Россию во вмешательстве во внутриукраинские дела. Москва в свою очередь отвергает все обвинения и утверждает, что не является стороной конфликта внутри Украины.

Ранее Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По данным агентства Reuters, глава британского правительства предупредил российского лидера, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой.

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Все новости / Политика / Зеленский обсудил с Джонсоном деэскалацию на Украине в телефонном разговоре
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