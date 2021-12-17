Банги, 17 декабря. Действия коллективного Запада, направленные против российского присутствия в Центральноафриканской Республике, не повлияют на укрепление отношений между Москвой и Банги, заявил председатель Национального собрания ЦАР Симплис Матье Саранджи. Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

По словам политика, именно Россия помогла африканской стране выйти из состояния затяжного конфликта, стабилизировать обстановку и прервать череду государственных переворотов. Консультативная поддержка отечественных специалистов позволила национальной армии (FACA) ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернуть в ЦАР мир.

Саранджи считает, что антироссийские санкции Европейского союза — «удар мечом по воде», так как они не смогли очернить репутацию людей, фактически спасших республику от разрушения. Также глава Нацсобрания придерживается мнения, что присутствие специалистов из РФ негативно воспринято коллективным Западом из-за того, что бывшая метрополия лишилась возможности безнаказанно разграблять природные ресурсы африканского государства.

Ранее председатель Национальной ассамблеи ЦАР посетил фотовыставку «Беафрика — Россия, рука об руку навсегда», прошедшую в Москве. Политик высоко оценил снимки и отметил, что северные союзники сыграли важную роль в сохранении суверенитета и территориальной целостности республики.