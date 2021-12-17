«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Семен Уралов

Гостем нового выпуска программы «Грани свободы» стал журналист, шеф-редактор научно-исследовательского центра «Сонар-2050» Семен Уралов.

Ведущая Мира Тэрада обсудила с экспертом проблемы защиты прав человека в Восточной Европе.

Наиболее остро этот вопрос сейчас стоит в странах бывшего соцлагеря, таких как Польша, Чехия и Прибалтике. Именно там в последнее время активизировалось притеснение в правах жителей, особенно с русскими корнями. Семен Уралов считает, что причиной возникновения национализма стало частое физическое разделение и соединение территорий Европы, в отличие от аналогичного процесса в нашей стране, который происходил по большей части исторически.

Масло в огонь подливают местные СМИ, активно пропагандирующие антироссийскую повестку дня. Заказчиком же этой оценки выступает Запад. Как восточноевропейцы выбивают деньги на экономику и военные нужды, выставляя себя защитниками собственных границ, вы узнаете в новом выпуске передачи «Грани свободы» с Мирой Тэрада.