Правозащитники показали видео перехвата мигрантов у побережья Ливии

Берлин, 17 декабря. Организация Sea-Watch International разместила на своей странице в Twitter операцию перехвата службами береговой охраны Ливии лодки с мигрантами в Средиземном море.

Согласно тексту публикации, судно выполняло опасные маневры. Это угрожало жизни людей на борту шлюпки, которые пытались перебраться с территории североафриканского государства в Европу.

Yesterday, the so-called Libyan Coast Guard threatened people fleeing on the open sea and pushed them back to #Libya with dangerous maneuvers. This is what a violent pullback in the Mediterranean looks like, financed by the #EU and executed by the so-called Libyan Coast Guard. pic.twitter.com/xSdrtGysLl — Sea-Watch International (@seawatch_intl) December 17, 2021

«Вот как выглядит насильственное возвращение мигрантов в Средиземном море, финансируемое Евросоюзом и осуществляемое так называемой ливийской береговой охраной», — добавила Sea-Watch International.

По словам организации, подобные опасные перехваты людей в пути происходят ежедневно и используются, чтобы вынудить их вернуться, действуя при этом от имени ЕС. Вместе с тем, попав снова в Ливию, искатели убежища сталкиваются с самыми жестокими нарушениями прав человека и пытками, попадая в центры содержания под стражей.

«Несмотря на многочисленные преступления, задокументированные нашим экипажем с воздуха, Италия возобновила и активизировала сотрудничество с так называемой ливийской береговой охраной. Вместо выполнения европейской программы спасения на море, ЕС продолжает полагаться на смертоносное сотрудничество с североафриканским государством», — добавлено на странице правозащитников.

На суше мигранты подвергаются зачастую еще большей опасности. Так, ранее издание The New Yorker заявило, что тысячи людей исчезают в неофициальных тюрьмах на западе Ливии, подконтрольных торговцами людьми и террористическим группировкам.

Sea-Watch International — немецкая неправительственная организация, которая действует в Средиземном море, в том числе используя суда для спасения беженцев.