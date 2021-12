Правозащитники показали видео перехвата мигрантов у побережья Ливии

Берлин, 17 декабря. Организация Sea-Watch International разместила на своей странице в Twitter операцию перехвата службами береговой охраны Ливии лодки с мигрантами в Средиземном море.

Согласно тексту публикации, судно выполняло опасные маневры. Это угрожало жизни людей на борту шлюпки, которые пытались перебраться с территории североафриканского государства в Европу.

Yesterday, the so-called Libyan Coast Guard threatened people fleeing on the open sea and pushed them back to #Libya with dangerous maneuvers. This is what a violent pullback in the Mediterranean looks like, financed by the #EU and executed by the so-called Libyan Coast Guard. pic.twitter.com/xSdrtGysLl