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Правозащитники показали видео перехвата мигрантов у побережья Ливии

Весь мир
Правозащитники показали видео перехвата мигрантов у побережья Ливии
Global Look Press  /  Laurin Schmid/SOS MEDITERRANEE

Берлин, 17 декабря. Организация Sea-Watch International разместила на своей странице в Twitter операцию перехвата службами береговой охраны Ливии лодки с мигрантами в Средиземном море.

Согласно тексту публикации, судно выполняло опасные маневры. Это угрожало жизни людей на борту шлюпки, которые пытались перебраться с территории североафриканского государства в Европу.

 

 

«Вот как выглядит насильственное возвращение мигрантов в Средиземном море, финансируемое Евросоюзом и осуществляемое так называемой ливийской береговой охраной», — добавила Sea-Watch International.

По словам организации, подобные опасные перехваты людей в пути происходят ежедневно и используются, чтобы вынудить их вернуться, действуя при этом от имени ЕС. Вместе с тем, попав снова в Ливию, искатели убежища сталкиваются с самыми жестокими нарушениями прав человека и пытками, попадая в центры содержания под стражей.

«Несмотря на многочисленные преступления, задокументированные нашим экипажем с воздуха, Италия возобновила и активизировала сотрудничество с так называемой ливийской береговой охраной. Вместо выполнения европейской программы спасения на море, ЕС продолжает полагаться на смертоносное сотрудничество с североафриканским государством», — добавлено на странице правозащитников.

На суше мигранты подвергаются зачастую еще большей опасности. Так, ранее издание The New Yorker заявило, что тысячи людей исчезают в неофициальных тюрьмах на западе Ливии, подконтрольных торговцами людьми и террористическим группировкам.

Sea-Watch International — немецкая неправительственная организация, которая действует в Средиземном море, в том числе используя суда для спасения беженцев.

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ливия
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