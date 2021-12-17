Диаспора ЦАР во Франции отправила на родину новогодние подарки для госпитализированных детей

Банги, 17 декабря. Жительница центральноафриканской диаспоры во Франции передала детям, госпитализированным в столичном Педиатрическом комплексе, новогодние подарки. Об этом рассказали аналитики издания Oubangui Medias.

Клара Сама отправила юным соотечественникам игрушки и продукты питания. Таким образом она хотела поднять им настроение в преддверии Нового года.

«Дети — это будущее нашей страны. Без них у нас ничего не получится, и любая помощь им бесценна. Если Господь что-то дает мне, я могу сделать это для других. Мы не должны ждать, когда придет подходящее для этого время. Нам необходимо действовать сейчас и оказывать посильную поддержку всем малышам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Я стараюсь отправлять подарки пациентам Педиатрического комплекса Банги каждый год», — рассказала Сама.

Центральноафриканцы высоко оценили благородный жест соотечественницы. Они передали ей слова благодарности за неоценимую помощь больным детям.

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