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Диаспора ЦАР во Франции отправила на родину новогодние подарки для госпитализированных детей

Весь мир
Диаспора ЦАР во Франции отправила на родину новогодние подарки для госпитализированных детей
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 17 декабря. Жительница центральноафриканской диаспоры во Франции передала детям, госпитализированным в столичном Педиатрическом комплексе, новогодние подарки. Об этом рассказали аналитики издания Oubangui Medias.

Клара Сама отправила юным соотечественникам игрушки и продукты питания. Таким образом она хотела поднять им настроение в преддверии Нового года.

«Дети — это будущее нашей страны. Без них у нас ничего не получится, и любая помощь им бесценна. Если Господь что-то дает мне, я могу сделать это для других. Мы не должны ждать, когда придет подходящее для этого время. Нам необходимо действовать сейчас и оказывать посильную поддержку всем малышам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Я стараюсь отправлять подарки пациентам Педиатрического комплекса Банги каждый год», — рассказала Сама.

Центральноафриканцы высоко оценили благородный жест соотечественницы. Они передали ей слова благодарности за неоценимую помощь больным детям.

Ранее ФАН сообщал, что Национальная организация женщин-католиков Центральноафриканской Республики начала подготовку к проведению сельскохозяйственной ярмарки 2022 года. Мероприятие пройдет в провинции Нана-Мамбере.

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африка цар
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