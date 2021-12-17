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Власти ЮАР готовятся к возможным беспорядкам после отмены УДО экс-президента

Весь мир
Власти ЮАР готовятся к возможным беспорядкам после отмены УДО экс-президента
Федеральное агентство новостей  / 

Претория, 17 декабря. Правительство Южно-Африканской Республики привело правоохранительные и силовые структуры в состояние повышенной готовности. Об этом сообщили аналитики информационного портала The East African.

Власти опасаются возникновения массовых беспорядков, связанных с отменой условно-досрочного освобождения бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы. Экс-лидер получил УДО по медицинским показателям. Предварительно он пробыл в тюрьме два месяца. В заключение у политика произошло резкое ухудшение состояния здоровья и ему потребовалась экстренная госпитализация.

Также судьи не стали учитывать время, проведенное Зумой в рамках условно-досрочного освобождения. Общий срок наказания экс-президента составляет 15 месяцев. Бывшему лидеру ЮАР вменяют неуважение к суду, так как он отказался давать показания в рамках антикоррупционного расследования.

Ранее ФАН сообщал, что беспорядки в Южно-Африканской Республике, ставшие следствием заключения Зумы в тюрьму, нанесли стране многомиллиардный урон. Пострадали 161 торговый центр, 11 складов, 8 фабрик и более 150 магазинов по продаже алкоголя. Кроме того, повреждены 1 400 банкоматов, 300 отделений финансовых организаций и почтовой службы, а также 90 аптек.

 

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