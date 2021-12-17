Жители ЦАР устроили праздник в честь президента страны Туадера

Банги, 17 декабря. Активисты гражданского движения La Synergie устроили День чествования и поддержки, посвященный национальному лидеру Фостен-Арканжу Туадера. Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

«Это дань уважения нашему президенту. Благодаря совместным действиям правительственных войск (FACA) и союзных сил жители ЦАР сегодня могут спокойно передвигаться по всей стране. Участники акции призвали сделать День чествования Туадера национальным праздником и отмечать его ежегодно», — написано в материале издания.

Журналисты напомнили, что именно консультативная поддержка российских специалистов позволила бойцам FACA ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернуть в страну мир. Качественное обучение у отечественных инструкторов сделала из армии ЦАР одно из самых сильных формирований в регионе.

«Нас вдохновляет чувство глубокой благодарности Фостен-Арканжу Туадера за все его действия. Эта акция демонстрирует нашу признательность», — заявил представитель La Synergie Элож Кой.

Ранее глава ЦАР обсудил с шейхами ОАЭ укрепление делового сотрудничества между странами. Мероприятие прошло на полях Всемирной выставки Dubai Expo 2020.