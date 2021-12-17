Пресс-конференция главы СОМБ: помощь россиян в ЦАР и освобождение страны от боевиков

Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов провел пресс-конференцию, которая прошла в Москве. Сотрудники СМИ задали руководителю отечественных инструкторов ряд вопросов о деятельности россиян в Центральноафриканской Республике.

Год назад бандформирования начали наступление на столицу ЦАР — Банги. Целью радикалов, курируемых иностранными акторами из Франции и Чада, стало свержение легитимной власти. В связи с этим правительство страны обратилось за помощью к Российской Федерации. Президент Фостен-Арканж Туадера попросил направить в государство еще 300 инструкторов для обучения личного состава вооруженных сил, полиции и жандармерии.

При консультативной поддержке российских специалистов национальной армии удалось разбить основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» и обеспечить безопасное проведение выборов.

«На момент 1 декабря 2021 года большая часть страны находится под контролем правительства: по всей Республике широко празднуют День провозглашения республики. Продолжаются операции по зачистке: выявляются лагеря и пути снабжения боевиков, отражаются точечные нападения небольших бандгрупп. Правительство ЦАР выражает благодарность РФ, президенту Путину и Содружеству офицеров за поддержку в самый трудный для страны год», — рассказал Иванов.

Работа отечественных инструкторов регламентируется двусторонними соглашениями, заключенными между правительством ЦАР и СОМБ. Россияне находятся в стране официально и с одобрения Совета Безопасности ООН.

Глава Содружества офицеров подчеркнул, что в африканской республике находятся только инструкторы.

Каждый кандидат на должность специалиста проходит тщательный отбор. Только претенденты, продемонстрировавшие хорошую физическую подготовку и профессиональные навыки, допускаются до обучения солдат национальной армии ЦАР (FACA).

«Моральный облик кандидата также имеет огромное значение. Все наши инструкторы не просто высококлассные профессионалы, они просто по-человечески отличные парни. Ребята, которых наши инструкторы тренируют, не только получают от них знания о военной технике или тактике ведения боя. Они видят на личном примере, что такое дружба и взаимовыручка, что такое братство и самопожертвование. Ведь не ружья выигрывают войны, а люди», — уточнил спикер.

Контракт регулярно обновляется, а его продолжительность обсуждается в двустороннем порядке. Иванов подчеркнул, что власти ЦАР довольны деятельностью россиян и рассчитывают укрепить партнерские отношения с Москвой.

Также глава СОМБ рассказал журналистам о причине возникновения конфликта в Центральноафриканской Республике. По его словам, к дестабилизации обстановки привело отсутствие сильной регулярной армии. Иванов добавил, что боевиков поддерживали извне.

В схронах радикалов неоднократно находили образцы зарубежного вооружения, которое невозможно приобрести без пособничества иностранных акторов. На фоне успеха россиян в ЦАР многие африканские страны проявили интерес к сотрудничеству с Москвой в области безопасности.

Однако Иванов подчеркнул, что работает только с властями Центральноафриканской Республики. По поводу ситуации в Мали спикер отметил, что не имеет представления о происходящем там, а все новости узнает из СМИ. Комментируя резолюцию Европарламента против «ЧВК Вагнера», Иванов заявил, что санкции ЕС не повлияют на работу россиян в ЦАР, так как СОМБ является международной организацией и занимается исключительно консультативной поддержкой силовых ведомств.

Руководитель специалистов отметил, что все сфальсифицированные обвинения в адрес россиян были опровергнуты в ходе официальных расследований. Также он рассказал участникам пресс-конференции о новом культурном объекте, установленном 1 декабря в Банги.

Памятник отечественным инструкторам и бойцам национальной армии стал наглядной демонстрацией признательности местного населения и правительства героям, совершившим подвиг ради восстановления безопасности в ЦАР.

Помимо вопросов об инструкторах и вооруженных столкновениях, Иванова попросили рассказать что-нибудь о жизни Центральноафриканской Республики.

По словам главы СОМБ, у населения те же самые ценности, что и у жителей России: