Пресс-конференция главы СОМБ: помощь россиян в ЦАР и освобождение страны от боевиков

Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов провел пресс-конференцию, которая прошла в Москве. Сотрудники СМИ задали руководителю отечественных инструкторов ряд вопросов о деятельности россиян в Центральноафриканской Республике.
Год назад бандформирования начали наступление на столицу ЦАР — Банги. Целью радикалов, курируемых иностранными акторами из Франции и Чада, стало свержение легитимной власти. В связи с этим правительство страны обратилось за помощью к Российской Федерации. Президент Фостен-Арканж Туадера попросил направить в государство еще 300 инструкторов для обучения личного состава вооруженных сил, полиции и жандармерии.
При консультативной поддержке российских специалистов национальной армии удалось разбить основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» и обеспечить безопасное проведение выборов.
«На момент 1 декабря 2021 года большая часть страны находится под контролем правительства: по всей Республике широко празднуют День провозглашения республики. Продолжаются операции по зачистке: выявляются лагеря и пути снабжения боевиков, отражаются точечные нападения небольших бандгрупп. Правительство ЦАР выражает благодарность РФ, президенту Путину и Содружеству офицеров за поддержку в самый трудный для страны год», — рассказал Иванов.
Работа отечественных инструкторов регламентируется двусторонними соглашениями, заключенными между правительством ЦАР и СОМБ. Россияне находятся в стране официально и с одобрения Совета Безопасности ООН.
Глава Содружества офицеров подчеркнул, что в африканской республике находятся только инструкторы.
Каждый кандидат на должность специалиста проходит тщательный отбор. Только претенденты, продемонстрировавшие хорошую физическую подготовку и профессиональные навыки, допускаются до обучения солдат национальной армии ЦАР (FACA).
«Моральный облик кандидата также имеет огромное значение. Все наши инструкторы не просто высококлассные профессионалы, они просто по-человечески отличные парни.
Ребята, которых наши инструкторы тренируют, не только получают от них знания о военной технике или тактике ведения боя. Они видят на личном примере, что такое дружба и взаимовыручка, что такое братство и самопожертвование. Ведь не ружья выигрывают войны, а люди», — уточнил спикер.
Контракт регулярно обновляется, а его продолжительность обсуждается в двустороннем порядке. Иванов подчеркнул, что власти ЦАР довольны деятельностью россиян и рассчитывают укрепить партнерские отношения с Москвой.
Также глава СОМБ рассказал журналистам о причине возникновения конфликта в Центральноафриканской Республике. По его словам, к дестабилизации обстановки привело отсутствие сильной регулярной армии. Иванов добавил, что боевиков поддерживали извне.
В схронах радикалов неоднократно находили образцы зарубежного вооружения, которое невозможно приобрести без пособничества иностранных акторов. На фоне успеха россиян в ЦАР многие африканские страны проявили интерес к сотрудничеству с Москвой в области безопасности.
Однако Иванов подчеркнул, что работает только с властями Центральноафриканской Республики. По поводу ситуации в Мали спикер отметил, что не имеет представления о происходящем там, а все новости узнает из СМИ. Комментируя резолюцию Европарламента против «ЧВК Вагнера», Иванов заявил, что санкции ЕС не повлияют на работу россиян в ЦАР, так как СОМБ является международной организацией и занимается исключительно консультативной поддержкой силовых ведомств.
Руководитель специалистов отметил, что все сфальсифицированные обвинения в адрес россиян были опровергнуты в ходе официальных расследований. Также он рассказал участникам пресс-конференции о новом культурном объекте, установленном 1 декабря в Банги.
Памятник отечественным инструкторам и бойцам национальной армии стал наглядной демонстрацией признательности местного населения и правительства героям, совершившим подвиг ради восстановления безопасности в ЦАР.
Помимо вопросов об инструкторах и вооруженных столкновениях, Иванова попросили рассказать что-нибудь о жизни Центральноафриканской Республики.
По словам главы СОМБ, у населения те же самые ценности, что и у жителей России:
«Они хотят жить в мире, хотят, чтобы их страна развивалась. Они очень гордятся своей армией, такой, какая она стала сейчас. Ребята, которых мы обучаем, рассказывают, как престижно у них считается быть в FACA, — это настоящие патриоты, защитники своей страны.
Конечно, последствия такого длительного кризиса безопасности все еще заметны в некоторых областях: не вся инфраструктура восстановлена, где-то не хватает еды.
Наши инструкторы часто делятся своим пайком с местным населением по личной инициативе. Но самое важно, что теперь, когда в большинстве регионов установился мир, у людей появилась надежда на светлое будущее и они очень благодарны за это нашим специалистам».