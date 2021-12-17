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Восьмой раунд переговоров по ядерной сделке с Ираном может стать последним
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Восьмой раунд переговоров по ядерной сделке с Ираном может стать последним

Весь мир
Восьмой раунд переговоров по ядерной сделке с Ираном может стать последним
Global Look Press  /  Aeoi / Keystone Press Agency

Тегеран, 17 декабря. Глава иранской делегации на переговорах в Вене по возвращению к «ядерной сделке» Али Багери Кани заявил, что восьмой раунд обсуждения начнется «через несколько дней».

Он не назвал точную дату возобновления диалога, но отметил, что стороны достигли определенных успехов в последние дни. Также Кани сообщил о встрече с координатором переговорной деятельности, заместителем генерального секретаря Евросоюза Энрике Морой, в ходе которой дипломаты обсудили сложившуюся ситуацию и перспективы ее развития.

Представитель ЕС сообщил, что очередная встреча в Вене пройдет в ближайшее время и указал на то, что для достижения договоренности у сторон осталось «не несколько месяцев, а несколько недель».

«В восьмом раунде переговоров у нас будет мало времени, чтобы достичь соглашения с Ираном», — заявил Мора.

Сегодня, 17 декабря, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания планировали провести неформальную встречу без участия делегатов Исламской Республики для подведения итогов седьмого раунда. По словам постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, одной из целей собрания являлось обсуждение остающихся спорных вопросов. В целом же российский дипломат положительно оценил завершившийся этап переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

«Седьмой раунд переговоров в Вене стал успешным как прочная основа для более интересного развития диалога. Он полностью подтвердил, что дальнейшая работа будет основана на результатах предыдущих этапов. Теперь участники переговоров гораздо лучше понимают друг друга», — сказал он.

Ранее российский дипломат встретился со своими иранским и китайским коллегами, заявив впоследствии, что «такой трехсторонний формат очень полезен в контексте венских переговоров». Подробностей беседы с представителями Пекина и Тегерана Ульянов не сообщил.

Ряд СМИ предположил, что переговоры возобновятся во второй половине декабря или в первых числах января. Некоторые издания также заявили о намерении сторон продолжить диалог после рождественских праздников. По словам же российского постпреда, восьмой раунд может стартовать 27 декабря или 3 января «и оказаться последним». При этом Ульянов отметил, что у сторон есть настрой завершить переговоры к началу февраля.

Определенный успех, достигнутый в Вене, подтвердили и европейские делегаты, выразив при этом разочарование по поводу очередной отсрочки. Посланники Германии, Франции и Великобритании, которые ранее предупредили, что время для возврата к СВПД истекает, заявили, что сейчас стороны «быстро приближаются к завершению возрождения сделки». В свою очередь один из представителей Совета национальной безопасности США поставил условие для снятия всех американских санкций с Ирана: для этого республика должна вновь взять на себя прежние обязательства по договору.

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иран запад вена ядерная сделка свпд
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