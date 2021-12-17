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Дальневосточное общественное движение «Маяк» признали иноагентом в России

Общество
Дальневосточное общественное движение «Маяк» признали иноагентом в России
minjust.ru  /  Министерство юстиции российской федерации

Москва, 17 декабря. Российский Минюст добавил Дальневосточное общественное движение «Маяк» в список иноагентов.

В реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включено Дальневосточное общественное движение «Маяк». Об этом сказано в сообщении Минюста РФ.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничит доступ к порталу The Insider1 (СМИ включено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) после вступления в силу судебного решения за отсутствие на сайте маркировки СМИ-иноагента.

Московский Таганский суд назначил изданию два штрафа по 500 тыс. рублей. РКН составил административный протокол о нарушении российского законодательства, которое обязывает издания, признанные иноагентами, обозначать это в интернете особым образом.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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минюст маяк иноагент
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