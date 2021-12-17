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Актриса Зои Листер Джонс подтвердила, что Крис Нот непристойно вел себя с женщинами

Шоу-бизнес
Актриса Зои Листер Джонс подтвердила, что Крис Нот непристойно вел себя с женщинами
Кадр из сериала «Секс в большом городе»

Лос-Анджелес, 17 декабря. Звезда сериала «Секс в большом городе» Крис Нот может попасть под волну «отмены» в Голливуде после обвинений в домогательствах. Эти истории подтвердила актриса Зои Листер-Джонс.

Премьера сиквела сериала «Секс в большом городе» не задалась с момента выхода пилота: сперва эпизод со смертью персонажа Криса Нота обрушил акции рекламодателя, а затем актер оказался втянут в секс-скандал. Так, несколько женщин обвинили звезду в насилии и заявили, что могут доказать это.

Актриса Зои Листер-Джонс решила поделиться собственной истории о харассменте со стороны актера. По ее словам, инцидент произошел на съемках эпизода сериала «Закон и порядок». Об этом актриса сообщила в Instagram.

«Во время моего допроса у него были 22 унции пива под столом, которые он пил между дублями. А один раз он подошел ко мне, обнюхал мою шею и прошептал: «Ты хорошо пахнешь». Я тогда ничего не ответила», — поделилась актриса.

Она также вспомнила, что работала в клубе, которым управлял Нот. Тогда она также стала свидетельницей харассмента по отношению к сотрудницам.

На этом фоне рекламодатель Peloton решил присоединиться к «отмене» звезды. Производители велотренажеров удалили ролик с участием Криса Нота и высказались о скандале вокруг актера.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Зои Листер Джонс подтвердила, что Крис Нот непристойно вел себя с женщинами
домогательства секс в большом городе крис нот
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