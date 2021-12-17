Лера Кудрявцева вспомнила, как ей прилюдно вылили на голову тарелку борща

Москва, 17 декабря. Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась тяжелыми воспоминаниями из детства. Звезда призналась, что однажды пережила унижение со стороны воспитательницы в детском саду.

Ведущая телепроекта «Секрет на миллион» не часто делится с поклонниками подробностями личной жизни. Однако Кудрявцева решила сделать исключение по случаю первого утренника дочери в детском саду. Звезда опубликовала пост в Instagram, где вспомнила особенно обидный эпизод унижения, когда прилюдно оказалась облита супом.

«Я категорически отказывалась есть, и однажды мама пришла забирать меня из сада, а у меня на голове был борщ. Воспитатель просто вылил мне его на голову, потому, что я стискивала зубы», — поделилась телеведущая.

Кудрявцева отметила, что это произошло во времена СССР. По ее мнению, страшно даже представить себе подобный инцидент в нынешнее время.

Телеведущая не стала пропускать утренник дочери, несмотря на недавние проблемы со здоровьем. Кудрявцева оказалась в больнице под капельницами после участия в концерте «Песня года».