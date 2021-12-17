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Лера Кудрявцева вспомнила, как ей прилюдно вылили на голову тарелку борща

Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева вспомнила, как ей прилюдно вылили на голову тарелку борща
Prt Scr youtube.com  /  ЛУЧШЕ-ПРАВДУ С СУРЕНОМ КАГРАМАНОВЫМ

Москва, 17 декабря. Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась тяжелыми воспоминаниями из детства. Звезда призналась, что однажды пережила унижение со стороны воспитательницы в детском саду.

Ведущая телепроекта «Секрет на миллион» не часто делится с поклонниками подробностями личной жизни. Однако Кудрявцева решила сделать исключение по случаю первого утренника дочери в детском саду. Звезда опубликовала пост в Instagram, где вспомнила особенно обидный эпизод унижения, когда прилюдно оказалась облита супом.

«Я категорически отказывалась есть, и однажды мама пришла забирать меня из сада, а у меня на голове был борщ. Воспитатель просто вылил мне его на голову, потому, что я стискивала зубы», — поделилась телеведущая.

Кудрявцева отметила, что это произошло во времена СССР. По ее мнению, страшно даже представить себе подобный инцидент в нынешнее время.

Телеведущая не стала пропускать утренник дочери, несмотря на недавние проблемы со здоровьем. Кудрявцева оказалась в больнице под капельницами после участия в концерте «Песня года».

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Все новости / Шоу-бизнес / Лера Кудрявцева вспомнила, как ей прилюдно вылили на голову тарелку борща
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