Мошенники нашли способ заработать на фотосессии со звездой «Гарри Поттера» Фелтоном

Москва, 17 декабря. Британский актер Том Фелтон готовится к визиту в Москву на комикс-конвент. Этим событием решили воспользоваться мошенники для обмана поклонников звезды.

Издание Bubble готовится провести собственную конвенцию для российских фанатов комиксов. Мероприятие должно пройти при участии Тома Фелтона, звезды франшизы «Гарри Поттер». Актер станет ведущим конвента. Эта новость вдохновила мошенников на новую схему заработка.

Так, в Сети стали появляться объявления о продажах билетов на фотосессию с актером. Одна из поклонниц звезды выяснила, что за пропуск мошенники просят 7 тысяч рублей. Об этом сообщает канал РЕН ТВ.

Интернет-мошенники также становятся все более изобретательными в погоне за наживой. Хакеры нашли способ обворовывать не только простых пользователей мобильных банков, но и друг друга.