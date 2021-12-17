Первый тизер-трейлер сериала «Ведьмак: Происхождение» от Netflix появился в Сети

Лос-Анджелес, 17 декабря. Первый тизер-трейлер сериала «Ведьмак: Происхождение», премьера которого запланирована на 2022 год на стриминговой платформе Netflix, появился в Сети.

Приквел «Ведьмака» начали создавать еще в прошлом году. Шоураннером проекта стала Лорен Шмидт Хиссрик, а сценаристом — ирландский музыкант Деклан Де Барра. Отмечается, что всего зрителей сериала ждет шесть эпизодов.

Действие нового сериала будет происходить за 1200 лет до событий основной киноленты. Поклонники сериала узнают, как из-за магического катаклизма произошло смешивание нескольких миров. По сюжету будет рассказана история появления ведьмаков.

Ранее стало известно, что Netflix и бренд Old Spice придумали оригинальную рекламную кампанию для продвижения второго сезона сериала «Ведьмак». Они приготовили дезодоранты по мотивам саги.