Британская Arrival показала свой первый прототип электрокара

Рим, 17 декабря. Компания из Британии с российскими корнями Arrival презентовала прототип электромобиля. Машина получила наименование Arrival Car.

Такая модель предназначена не для личной эксплуатации, а для перевозки пассажиров. Несмотря на такой класс, в автокомпании разработку не относят к такси.

Создание Arrival Car заняло шесть месяцев. В нем принимали участие водители Uber, которые активно задействованы в сегменте извоза. Данный транспорт способен ежегодно проезжать до 50 тысяч километров. Стоит отметить, что авто в частной эксплуатации проезжает до 12 тысяч километров за аналогичное время.

Мировые продажи электрокаров и гибридных машин возросли в октябре на 70%. Причем доля реализованных электрокаров составляет всего 8,8%, основной объем реализации приходится на гибридные авто.