Пекин, 17 декабря. Литве не следует гордиться пустой похвалой со стороны США, так как Вашингтон доволен провокациями страны в отношении России и Китая, однако воспринимает ее как «очередное пушечное мясо», сообщили журналисты Global Times.

По данным китайской газеты, недавно Вильнюс, оказавшийся в непростой ситуации на фоне своих провокаций в адрес Москвы и Пекина, получил высокую «награду» от Вашингтона — титул регионального «маяка демократии». Уточняется, что 13 декабря глава Пентагона Ллойд Остин приветствовал в ведомстве своего литовского коллегу Арвидаса Анушаускаса дружественной фразой.

«Литва стала маяком демократии в регионе. Среди прочего она дает убежище изгнанным из своих стран российским и белорусским оппозиционным лидерами, и это — важный пример, которому стоит последовать и другим союзникам», — подчеркнул он.

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Однако по мнению журналистов Global Times, Литве не следует «задирать нос», стране нужно быть бдительнее. Так китайское издание раскрыло неудобную для США правду об отношении государства к Вильнюсу. По словам журналистов, Вашингтон воспринимает Литву как «очередное пушечное мясо».

Ранее стало известно, что «Литовская железная дорога» продолжила перевозить удобрения предприятия «Беларуськалий» даже после вступления в силу американских ограничительных мер. ЛЖД успела заключить контракты на транзит до обозначенного срока и теперь выполняет их в полном объеме. Соответствующий поступок компании вызвал неоднозначную реакцию в Литве. Больше всего происходящим были шокированы министр транспорта и коммуникаций Марис Скуодис, а также глава МИД Габриэлюс Ландсбергис. Они сообщили, что готовы добровольно уйти в отставку, если выяснится, что ЛЖД действительно уже получила аванс от белорусской стороны за перевозку грузов.