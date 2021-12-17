Пьяный водитель совершил лобовое столкновение с автомобилем сотрудника полиции

ДТП произошло неподалеку от города Конаково в Тверской области. Водитель Volvo внезапно выехал на полосу встречного движения где совершил столкновение «лоб в лоб» с другим авто, за рулем которого находилась начальник отдела дознания тверской полиции.

Очевидцы появились на месте аварии сразу после происшествия. По словам молодых людей, в салоне Volvo стоял резкий запах алкоголя, а водитель находился в невменяемом состоянии. Девушка получила множественные ушибы, в том числе перелом ключицы. Прибывшая на место ДТП скорая помощь, сразу отвезла сотрудницу полиции в больницу. Ее жизни ничего не угрожает.

Пострадавшая майор полиции Наталья Мальгина успела рассказать, что не смогла уйти от столкновения, так как ей мешало металлическое ограждение. Она лишь нажала на тормоза, крепко взявшись обеими руками в руль. В результате аварии в обеих автомобилях сработали все подушки безопасности, что спасло жизни водителей.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и предложили владельцу вылетевшей на встречную полосу иномарки пройти медосвидетельствование. Но 40-летний Сергей Харитонов дуть в трубочку отказался.