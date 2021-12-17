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Подразделения ЗВО задействовали комплексы «Змей Горыныч» на учениях в Ленобласти

Армия
Подразделения ЗВО задействовали комплексы «Змей Горыныч» на учениях в Ленобласти
TACC  /  Виталий Невар

Санкт-Петербург, 17 декабря. Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) провели занятия по разминированию с применением комплексов УР-83П «Змей Горыныч» на полигоне Каменка в Ленобласти.

Телеканал «Звезда» сообщает, что военнослужащие в ходе учений также совершенствовали навыки вождения бронетехники и провели занятия по огневой подготовке. В маневрах принимали участие десятки генералов и офицеров из разных родов войск. Во время учений отрабатывались нестандартные способы применения установок УР-83П.

«Один из учебных вопросов был применение установки разминирования УР-83П не как заряда разминирования, а как заряд по уничтожению какого-нибудь объекта и позиций противника», — заявил замначальника инженерных войск ЗВО Николай Овчаренко.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье военнослужащие ВС РФ провели практические стрельбы с применением ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя». Учения проводились с учетом современного опыта ведения локальных военных конфликтов в городских условиях.

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