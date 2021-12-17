Киев, 17 декабря. Депутат Верховной рады Николай Тищенко рассказал о проверке на «настоящих украинцев», которой подвергаются его собеседники.

Соответствующим заявлением он поделился в разговоре с журналистами. Депутат также отметил, что глава государства Владимир Зеленский является настоящим представителем народа Украины, поскольку тоже любит сало.

«Я генетически настроенный украинец. Всех проверяю на этот важный пищевой вкус: если ты сало не ешь — ты не украинец», — подчеркнул Тищенко.

Ранее политический аналитик Дмитрий Спивак заявил, что визит Зеленского в Брюссель на саммит «Восточного партнерства» не принес каких-либо положительных результатов Киеву. По его словам, украинский лидер не только не смог наладить контакт с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем, но и сделал все, чтобы лишить Киев шансов на поддержку Германии.