Байден перепутал и назвал Харрис президентом США на церемонии вручения дипломов студентам

Вашингтон, 17 декабря. Лидер США Джо Байден вновь оконфузился и назвал вице-президента Камалу Харрис главой государства. Соответствующий инцидент произошел на церемонии вручения дипломов в Университете Южной Каролины.

Американский президент во время публичных выступлений уже называл Харрис главой государства.

«Я из Делавэра. А что касается президента Харрис... мои друзья и близкие, мы все разделяем гордость, которую вы чувствуете в этот день», — заявил Байден в напутствии выпускникам.

Ранее стало известно, что пользователи социальной сети Twitter активно обсуждают очередной конфуз президента США. На этот раз во время важного мероприятия американский лидер опять забыл имя одного из своих министров. В процессе выступления Байден не смог с первого раза вспомнить, как зовут главу Пентагона Ллойда Остина.