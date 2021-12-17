Захарова выразила надежду на скорое начало переговоров с США по вопросам безопасности

Москва, 17 декабря. Россия надеется провести серьезные и конструктивные переговоры с США по вопросам гарантий безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она отметила, что Москва доходчиво объяснила Вашингтону свою позицию на этом направлении благодаря соответствующим проектам соглашений.

«Рассчитываем, что на основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу», — подчеркнула Захарова.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил о готовности в кратчайшие сроки начать переговоры с американской стороной по взаимному обеспечению гарантий безопасности. По его словам, Москва может приступить к консультациям «хоть завтра».