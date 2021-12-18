В Финансовом университете при Правительстве РФ рассказали о процедуре банкротства

Закредитованность населения продолжает расти. Долги россиян перед банками в 2021 году увеличились до 23,9 млрд рублей, по данным ЦБ России. При этом кредиты гасятся не очень хорошо. И это грозит заемщикам массовым банкротством. Поэтому к концу текущего года почти 6 тыс. россиян воспользовались процедурой внесудебного банкротства, действующей с сентября прошлого года. Причем более 3,5 тысячи наших сограждан уже избавились от обязательств на сумму 1,23 миллиарда рублей. Всего же планируют списать долги на сумму свыше 2 млрд. И это случится после того, как по оставшимся заявлениям пройдет шестимесячный срок. Однако кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ринат Хасанов считает, что процедура банкротства — вовсе не выход из затруднительного финансового положения. Об этом он рассказал в беседе с ФАН.

«Наверно, многим может показаться привлекательным избавиться от долгов, ничего не теряя. Но, во-первых, это касается только ограниченного круга лиц, которые должны доказать, что у них нет имущества. Во-вторых, сумма ограничена максимумом в 500 тыс. рублей, в-третьих, после прохождения этого процесса у человека испортится кредитная история — он уже не сможет взять новые кредиты», — объяснил экономист.

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Собеседник ФАН уверен, что проблему долгов россиян необходимо решать не с помощью процедуры банкротства, а более рациональным путем.

«Население сильно закредитовано, необходимость платить по кредитам оказывает понижательное давление на такой важнейших показатель, как располагаемые доходы населения. ЦБ пытается решать ее, ограничивая кредитование, по-моему же мнению, наилучшая политика — это снижение кредитных ставок, что позволит людям перекредитовываться дешевле и увеличить суммы, которые остаются у них в карманах», — поделился своим видением ситуации Хасанов.

ЦБ ранее подготовил поправки в закон «О потребкредите», согласно которому россияне, оформившие потребительский заем, могут получить возможность брать кредитные каникулы на срок до трех месяцев.