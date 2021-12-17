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В Московском Губернском театре состоялась премьера моноспектакля «Мой Лермонтов»

Видео

Роль Михаила Лермонтова сыграл актер театра и кино Кирилл Зайцев. Автором сценария и режиссером-постановщиком спектакля выступила Елена Черная.

Действие пьесы разворачивается в Пятигорске — месте, куда поэт был неоднократно сослан, где он щедро воспевал природу Кавказа в своем творчестве и где в итоге был убит. Спектакль раскрывает самые глубинные грани личности писателя. На протяжении действия юный корнет любит и ненавидит, тоскует и смеется, и все это происходит в окружении сказочного пейзажа его любимых горных вершин.

«Нам очень захотелось с прекрасным актером Кириллом Зайцевым сделать спектакль о личности, которая была столь неординарна. Он был, с одной стороны, гениальным поэтом, а с другой стороны — действительно личностью, а при этом еще и русским воином. Поэтому мы взяли самый последний и самый странный, и самый страшный период его жизни, когда он воевал на Кавказе», — рассказывает об идее моноспектакля режиссер и автор сценария Елена Черная.

Елена уже не первый раз обращается к творчеству Лермонтова. Она считает его «Русским гением» и целью своей новой работы видит сохранение памяти о поэте в умах и сердцах зрителей, а также в истории всего Отечества.

Роль Михаила Лермонтова блестяще сыграл актер, лауреат премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана», которую он получил за роль баскетболиста Сергея Белова в фильме «Движение вверх», финалист телешоу «Ледниковый период» Кирилл Зайцев. Артист признался, что работа над материалом будущего спектакля началась еще до идеи создания самой пьесы.

«Когда у меня были периоды и дни, когда я находился без тренинга, я учил стихотворения и прозу Михаила Юрьевича Лермонтова, я играл на гитаре. И постепенно так собрался материал, с которым я уже приезжал неоднократно в Петербург и показывал его Елене Игоревне. И постепенно накопилось столько материала, что мы решили, что это уже достойно спектакля», — вспоминает Кирилл.

По задумке создателей спектакля «Мой Лермонтов», эта пьеса должна позволить зрителю по-новому посмотреть на произведения великого писателя, его героев, и в целом на его жизнь. Постановка будет интересна не только взрослым, но и школьникам, которые только знакомятся с творчеством поэта. Поход в театр расширит рамки обыкновенного прочтения произведений, воображения и обогатит новыми знаниями.

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Все новости / Видео / В Московском Губернском театре состоялась премьера моноспектакля «Мой Лермонтов»
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