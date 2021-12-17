Россия может установить квоту на экспорт пшеницы в 2022 году на уровне 8 млн тонн

Москва, 17 декабря. Российские ведомства предложили установить квоту на экспорт зерна из страны в 2022 году в объеме 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. Об этом сообщило Минэкономразвития.

Предполагается, что, как и в текущем году, квота будет действовать с 15 февраля до 30 июня 2022 года. Вне квоты будет актуальна ставка на уровне 50%, но не меньше 100 евро за 1 тонну. Внутри квоты будет применяться плавающая пошлина, зависящая от динамики мировых цен на этот товар.

Зарубежные поставки зерна с 15 февраля по 30 июня 2021 года ограничивались 17,5 млн тонн, отдельной квоты на пшеницу не было. В рамках квоты вывоз пшеницы сначала облагался вывозной пошлиной в размере 25 евро за тонну, с марта она была поднята до 50 евро за тонну. С июня начала действовать так называемая плавающая пошлина, которая рассчитывается еженедельно в зависимости от цен на мировом рынке.

Стоимость российской пшеницы (протеина 12,5%) достигла максимального за последние девять лет значения. На это указывают данные аналитического центра «Совэкон».