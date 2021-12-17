Курьер проехал 300 километров, чтобы доставить жительнице Ростова-на-Дону мамин оливье

Ростов-на-Дону, 17 декабря. Курьер известной службы доставки исполнил новогоднее желание жительницы Ростова-на-Дону, которая мечтала поесть мамин оливье.

Девушка написала твит в социальной сети TikTok, что очень скучает по оливье, который мама готовит к Новому году. Однако поехать домой в Ставрополь у ростовчанки нет возможности. Известная служба доставки откликнулась на пост и пообещала доставить мамин салат в целости и сохранности.

Сотрудники связались с мамой девушки, которая приготовила для дочки желанный оливье. Курьер преодолел более 300 километров, чтобы привезти новогодний салат из Ставрополя в Ростов-на-Дону. Восхищенная ростовчанка опубликовала историю в TikTok. Ролик мгновенно стал популярным среди пользователей Сети.

Канун Нового года наполнен историями об исполнении желаний. Президент России Владимир Путин исполнил мечту девочки из Ставропольского края, которая хотела посетить «Лебединое озеро». Лидер страны стал участником акции «Елка желаний».