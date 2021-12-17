Аналитики рассказали, какие факторы поддержат расценки на нефть в следующем году

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подвели итоги недели на мировых торговых биржах. Подробности о курсе рубля и доллара, цен на золото и нефть — в материале ФАН.

Нефть

Федеральное агентство новостей /

Вчерашние торги завершились для нефти незначительным укреплением: с отметки 74 доллара цены поднимались в район 75,5 доллара, однако по итогу торговля завершилась на уровне 74,5 доллара. В ходе утренней сессии стоимость снова снизилась и сейчас торгуется чуть ниже 74 долларов.

«Прежде всего, давление сейчас оказывает ситуация вокруг омикрон-штамма, поскольку темпы распространения сильно беспокоят европейских и американских инвесторов. Серьезный всплеск заболеваний отмечается в Великобритании, Дании и, естественно, Южной Африке. На этом фоне премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что в ближайшее время могут быть введены дополнительные ограничения, чтобы остановить новую вспышку, — говорят эксперты. — Пока нет какой-то единой картины в отношении того, где и как помогают действующие вакцины. Понятно одно: степень распространения очень высокая, о чем даже заявила глава нашего Роспотребнадзора Анна Попова. Это все, конечно, серьезно беспокоит участников рынка».

При этом инвестиционный банк Goldman Sachs отмечает, что штамм оказывает довольно ограниченное влияние на мобильность граждан, а значит, сильного падения спроса на топливо они не ожидают. Более того, спрос в 2022–2023 гг., по их прогнозам, выйдет на свои максимальные отметки, что также поддержит расценки на нефть.

«Плюс поддержка со стороны ОПЕК как определенная страховка сейчас удерживает рынок нефти. И пока что актуальным остается диапазон от 70 до 76 долларов за баррель. Плюс поддержку нефти оказывают цены на газ, которые продолжают оставаться на высоких отметках», — заключают экономисты.

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

По золоту — вчерашний день завершился позитивно: с отметки 1776 долларов за унцию цена подросла до отметки 1800 долларов. На динамику продолжает оказывать влияние заседание ФРС, которая анонсировала увеличение сокращения действующих стимулирующих мер. При этом глава ФРС Джером Пауэлл отметил что повышение ставки не является обязательным условием, решение будет приниматься исходя из ситуации в экономике.

«На фоне того, что пока инфляция в США находится почти на 40-летнем максимуме, инвесторы сейчас используют золото как защитный актив от инфляции. Также на фоне неопределенности с омикроном для снижения риска инвестируют в золото, — отмечают аналитики. — Также вчера состоялось заседание ЕЦБ и Банка Англии, который неожиданно повысил процентную ставку с 0,1% до 0,25%. Такое повышение связано с опасениями по поводу более высокой инфляции, и для ее стабилизации банк пошел на такой шаг. В общем-то, это первая крупная экономика, которая повысила процентную ставку».

Пока что золото получает поддержку, и на этом фоне доллар корректируется (по индексу DXY — 96 пунктов), а доходности десятилетних облигаций торгуются в районе 1,42–1,43%. Актуальным для золота остается ценовой диапазон от 1760 до 1830 долларов за тройскую унцию.

Курс рубля

ФБА «Экономика сегодня» /

Для российской валюты торговая сессия завершилась незначительным ослаблением: накануне стоимость доллара подросла с отметки 73,50 до отметки в 74 рубля за доллар. Сейчас цена торгуется в районе 73,70 рубля за доллар, а основное внимание участников рынка приковано к заседанию нашего ЦБ и его решению по процентной ставке.

«Ожидается, что в условиях повышенной инфляции, которая сейчас на уровне 8,4%, ставку наш ЦБ поднимет сразу на 100 базисных пунктов, с 7,5% до 8,5%, особенно учитывая, что сейчас основным приоритетом является замедление темпов роста инфляции и его возврата к целевому уровню 4% в следующем году», — отмечают эксперты.

Единственным негативным сюрпризом для рынка может стать ситуация, если ЦБ повысит ставку на меньшее значение, поскольку рынок всерьез ожидает, что рост на 100 пунктов временно приостановит цикл ужесточения монетарной политики. В ином случае, говорят аналитики, повышения показателей нам стоит ожидать лишь в следующем году, что может начать давить на российскую валюту.

«В целом для рубля пока ситуация стабильная: цены на нефть и на газ на высоких отметках. Плюс у нас приближается налоговый период, что соответственно поддержит рубль, поскольку экспортеры начнут конвертировать в свою валютную выручку. Пока что рубль, скорее всего, останется в актуальном диапазоне от 72,50 до 75 рублей за доллар», — резюмируют эксперты.