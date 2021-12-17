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Peloton удалил рекламу со звездой «Секса в большом городе» Нотом после обвинений в насилии

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 20:41
Шоу-бизнес
Peloton удалил рекламу со звездой «Секса в большом городе» Нотом после обвинений в насилии
Global Look Press  /  RW/MediaPunch via www.imago-imag

Лос-Анджелес, 17 декабря. Звезда сериала «Секс в большом городе» Крис Нот оказался в центре внимания из-за обвинений в сексуальном насилии. Компания по производству тренажеров Peloton решила откреститься от сотрудничества с актером.

Крис Нот, исполнивший роль Мистера Бига в культовом сериале «Секс в большом городе» рискует оказаться в числе «отмененных» знаменитостей. Сразу две женщины сообщили, что стали жертвами насилия со стороны актера, и заверили, что могут предоставить доказательства. В числе первых на обвинения отреагировала компания по производству велотренажеров Peloton.

Незадолго до скандала фирма выпустила ролик с участием актера. Вскоре она удалила видео, снятое компанией Райана Рейнольдса. Представители бренда высказались о своем решении в официальном заявлении для издания Variety.

«Каждое обвинение в сексуальном насилии должно восприниматься серьезно. Мы не знали об обвинениях, когда представили Криса Нота в нашем ответе на перезагрузку HBO. Мы прекратили продвижение видео и архивировали связанные с ним посты в соцсетях», — говорится в заявлении Peloton.

Незадолго до скандала компания оказалась в тяжелом положении после появления тренажеров в эпизоде сериала «И просто так», сиквеле «Секса в большом городе». Тогда герой Криса Нота по сюжету скончался вскоре после тренировки. Это событие обрушило акции компании.

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