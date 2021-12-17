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Российский ФБР изучает дело о гибели подрядчика Военно-морских сил США

Весь мир
Российский ФБР изучает дело о гибели подрядчика Военно-морских сил США
Pr Scr fondfbr.ru  / 

Гуантанамо, 17 декабря. Российский фонд борьбы с репрессиями (ФБР), созданный при участии бизнесмена Евгения Пригожина, изучил дело подрядчика Военно-морского флота США 42-летнего Кристофера Тура, погибшего возле базы Гуантанамо. Сообщение появилось в Telegram-канале фонда.

Тур погиб в январе 2015 года у берегов залива Гуантанамо. Изначально причиной смерти было указано утопление. При вскрытии выяснилось, что у него были сломаны ребра и обнаружены рваные раны на голове и лице. Позже стало известно, что у бывшего командира военно-морской базы Джона Неттлтона был роман с женой подрядчика и между ними произошла ссора, которая переросла в драку, однако командующий умолчал об этом.

Неттлтон был осужден в январе 2020 года по шести пунктам обвинения, включая воспрепятствование правосудию и дачу ложных показаний. Его приговорили к двум годам тюремного заключения. При этом ему так и не было предъявлено обвинение в убийстве.

В марте 2021 года семья Тура подала в суд на ВМФ США и бывшего командира военно-морской базы в заливе Гуантанамо, заявив, что намерена добиться справедливого наказания. В августе 2021 года родственники погибшего написали письмо сенаторам и потребовали увольнения Неттлтона из флота. Согласно иску, экс-командир «отнес раненого Тура к воде и утопил его, зная, что его тело смоет в море и, скорее всего, его никогда не найдут. Также он уничтожил вещественные доказательства в своем доме».

Инициативная группа обратилась за разъяснениями по текущему делу к президенту США Джозефу Байдену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Правозащитники из ФБР считают важным бороться с судебным произволом и при необходимости могут оказать правовую и информационную помощь семье Тура.

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сша армия фонд борьбы с репрессиями
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