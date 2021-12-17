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Песков: интеграция РФ и Белоруссии принесет выгоду для народов обеих стран

Политика
Песков: интеграция РФ и Белоруссии принесет выгоду для народов обеих стран
Prt Scr youtube.com  /  Life Новости

Москва, 17 декабря. Союзное государство — самая продвинутая форма интеграции на постсоветском пространстве. Соответствующее заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, интеграция РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства принесет выгоду для граждан двух стран. Песков подчеркнул, что предстоит тяжкая работа, однако она принесет свои плоды, которые увидят как российская сторона, так и белорусская. Об этом он рассказал во время интервью RTVI.

«Сейчас мы находимся в периоде, когда удалось сделать очень важный шаг на пути интеграции, подписания союзных программ. Это позволит нам действительно продвинуться», — высказался представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что 72% граждан Белоруссии заявили о своем доверии главе государства Александру Лукашенко. Об этом свидетельствует социологическое исследование Аналитического центра EcooM.

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россия белоруссия союзное государство
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