Песков: интеграция РФ и Белоруссии принесет выгоду для народов обеих стран

Москва, 17 декабря. Союзное государство — самая продвинутая форма интеграции на постсоветском пространстве. Соответствующее заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, интеграция РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства принесет выгоду для граждан двух стран. Песков подчеркнул, что предстоит тяжкая работа, однако она принесет свои плоды, которые увидят как российская сторона, так и белорусская. Об этом он рассказал во время интервью RTVI.

«Сейчас мы находимся в периоде, когда удалось сделать очень важный шаг на пути интеграции, подписания союзных программ. Это позволит нам действительно продвинуться», — высказался представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что 72% граждан Белоруссии заявили о своем доверии главе государства Александру Лукашенко. Об этом свидетельствует социологическое исследование Аналитического центра EcooM.