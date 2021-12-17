Ходовые испытания подлодки проекта 677 «Кронштадт» начались в Финском заливе

Санкт-Петербург, 17 декабря. Первый этап ходовых испытаний новейшей дизель-электрической подлодки «Кронштадт» проекта 677 «Лада» стартовал в Финском заливе.

В сообщении пресс-службы предприятия «Адмиралтейские верфи» говорится, что экипаж проведет скоростные и маневренные испытания подлодки, кренование субмарины. Специалисты также проверят гидроакустический комплекс и другое оборудование. Первый этап испытаний продлится до конца декабря.

Отметим, что подлодка «Кронштадт» была заложена в 2005 году. По решению Минобороны РФ в 2009 году ее строительство было приостановлено. Работы возобновились лишь в июле 2013 года, а уже в сентябре 2018 года субмарина была спущена на воду.

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