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Ходовые испытания подлодки проекта 677 «Кронштадт» начались в Финском заливе

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 20:37
Армия
Ходовые испытания подлодки проекта 677 «Кронштадт» начались в Финском заливе
пресс-служба завода «Адмиралтейские верфи»

Санкт-Петербург, 17 декабря. Первый этап ходовых испытаний новейшей дизель-электрической подлодки «Кронштадт» проекта 677 «Лада» стартовал в Финском заливе.

В сообщении пресс-службы предприятия «Адмиралтейские верфи» говорится, что экипаж проведет скоростные и маневренные испытания подлодки, кренование субмарины. Специалисты также проверят гидроакустический комплекс и другое оборудование. Первый этап испытаний продлится до конца декабря.

Отметим, что подлодка «Кронштадт» была заложена в 2005 году. По решению Минобороны РФ в 2009 году ее строительство было приостановлено. Работы возобновились лишь в июле 2013 года, а уже в сентябре 2018 года субмарина была спущена на воду.

Ранее сообщалось, что в состав ВМФ РФ в конце 2023 года войдет ракетный подводный крейсер проекта 955А «Император Александр III». Он пополнит ряды Тихоокеанского флота.

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Все новости / Армия / Ходовые испытания подлодки проекта 677 «Кронштадт» начались в Финском заливе
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