Марокко и Израиль построят в королевстве заводы по производству беспилотников

Рабат, 17 декабря. Марокко и Израиль построят на территории королевства два завода по производству беспилотных летательных аппаратов. Решение соответствует соглашению стран о сотрудничестве в области безопасности, которое подписали 24 ноября.

Производство планируют развернуть в северо-восточном и южном районах Марокко. Будущие беспилотники смогут не только наносить наступательные удары, но и собирать разведывательную информацию.

Совместный проект решили реализовать после нескольких месяцев переговоров с израильской компанией Bluebird Aero System, которая частично принадлежит национальной аэрокосмической промышленности под руководством бывшего министра обороны.

В конце ноября действующий глава МО Бени Ганца впервые в истории посетил королевство, чтобы встретиться с марокканским коллегой Абдельлатифом Лудийи. Стороны заключили соглашение, предусматривающее сотрудничество перед лицом «угроз и вызовов, наблюдающихся в регионе».

Так, Рабат получил официальный допуск к покупке высокотехнологичного израильского оборудования. Еще в договоре прописали совместные программы в сфере планирования операций и проведения исследований и разработок.

Ранее страны создали некоммерческую ассоциацию гражданского общества, чтобы укрепить и развить связи в нескольких областях.