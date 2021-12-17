Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 декабря 22:09
22:00
Общество
Морозы достигнут 25 градусов: во что превратятся растаявшие сугробы в Петербурге на следующей неделе
21:54
Весь мир
Глава Нацсобрания ЦАР: санкции ЕС не испортят отношения между Москвой и Банги
21:52
Весь мир
Правозащитники показали видео перехвата мигрантов у побережья Ливии
21:49
Происшествия
Топливо и боеприпасы отсутствуют на горящем в Петербурге корвете «Проворный»
21:44
Весь мир
Диаспора ЦАР во Франции отправила на родину новогодние подарки для госпитализированных детей
21:43
Весь мир
Власти ЮАР готовятся к возможным беспорядкам после отмены УДО экс-президента
21:42
Происшествия
ФАН публикует новое видео с места пожара на Северной верфи в Петербурге
21:40
Происшествия
Пьяный водитель совершил лобовое столкновение с автомобилем сотрудника полиции
21:38
Весь мир
Восьмой раунд переговоров по ядерной сделке с Ираном может стать последним
21:31
Видео
Пресс-конференция главы СОМБ: помощь россиян в ЦАР и освобождение страны от боевиков
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Марокко и Израиль построят в королевстве заводы по производству беспилотников

Весь мир
Марокко и Израиль построят в королевстве заводы по производству беспилотников
wikipedia.org  /  Pline / CC BY-SA 3.0

Рабат, 17 декабря. Марокко и Израиль построят на территории королевства два завода по производству беспилотных летательных аппаратов. Решение соответствует соглашению стран о сотрудничестве в области безопасности, которое подписали 24 ноября.

Производство планируют развернуть в северо-восточном и южном районах Марокко. Будущие беспилотники смогут не только наносить наступательные удары, но и собирать разведывательную информацию.

Совместный проект решили реализовать после нескольких месяцев переговоров с израильской компанией Bluebird Aero System, которая частично принадлежит национальной аэрокосмической промышленности под руководством бывшего министра обороны.

В конце ноября действующий глава МО Бени Ганца впервые в истории посетил королевство, чтобы встретиться с марокканским коллегой Абдельлатифом Лудийи. Стороны заключили соглашение, предусматривающее сотрудничество перед лицом «угроз и вызовов, наблюдающихся в регионе».

Так, Рабат получил официальный допуск к покупке высокотехнологичного израильского оборудования. Еще в договоре прописали совместные программы в сфере планирования операций и проведения исследований и разработок.

Ранее страны создали некоммерческую ассоциацию гражданского общества, чтобы укрепить и развить связи в нескольких областях.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Марокко и Израиль построят в королевстве заводы по производству беспилотников
марокко
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать