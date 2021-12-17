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Малышева рассказала о состоянии тяжелобольного модельера Зайцева

Шоу-бизнес
Малышева рассказала о состоянии тяжелобольного модельера Зайцева
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 17 декабря. Ведущая телешоу «Жить здорово!» Елена Малышева поделилась видео с показа Модного дома Вячеслава Зайцева, а также прокомментировала состояние здоровья знаменитого модельера в Instagram.

По словам Малышевой, показ прошел прекрасно. Она отметила, что в нарядах моделей была видна рука мастера. Телеведущая подчеркнула, что все линии на платьях были точны, а их крой идеальным. Елена Малышева также заявила, что не знает, сможет ли Зайцев дожить до своего следующего показа.

«Я не знаю, хватит ли сил и времени у дизайнера сделать еще один показ. Он болеет и борется», — заявила телеведущая, пожелав Зайцеву крепкого здоровья и сил.

Напомним, что модельер несколько лет страдает от болезни Паркинсона. Заболевание сильно влияет на физическое и ментальное состояния дизайнера. После прохождения очередных курсов реабилитации у Зайцева восстановилась речь.

Ранее сообщалось, что врачи смогли частично восстановить здоровье Зайцева, но передвигаться самостоятельно он все еще не может. По словам знаменитости, самое главное, что он вернул себе дар речи и стал нормально выговаривать слова. Он отметил, что болезнь тяжелая и она прогрессирует.

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Вячеслав Зайцев модельер елена малышева
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