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Сумку Chanel модельера Карла Лагерфельда продали на аукционе за рекордные 94,5 тысячи евро

Общество
Сумку Chanel модельера Карла Лагерфельда продали на аукционе за рекордные 94,5 тысячи евро
pixabay.com

Париж, 17 декабря. Сумка от модного дома Chanel ушла с молотка на аукционе Sotheby’s в Париже, где были выставлены на продажу лоты из поместья немецкого модельера Карла Лагерфельда.

Сумка тоут из крокодиловой кожи черного цвета 2010 года выпуска была продана за 94 500 евро (7,9 миллиона рублей). Отмечается, что сам Лагерфельд носил эту сумку почти каждый день, информирует издание WWD.

Во время торгов также было продано зеркало Miroir Soleil Noir дизайнера Мартина Секели 2007 года, которое было предметом интерьера немецкого модельера. Его итоговая цена составила 375 500 евро (31,4 миллиона рублей). Аукцион начался еще 6 декабря, с того времени из личной коллекции модельера было продано различных вещей на сумму 6,2 миллиона евро (примерно 518 миллионов рублей).

Ранее стало известно, что французский модный дом Chanel с начала октября изменил политику продажи сумок Classic Flap Bag и Coco Handle. Отмечалось, что клиенты в бутиках Южной Кореи смогут приобрести по одной такой сумке в год.

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аукцион сумка chanel
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