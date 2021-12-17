Выставка «Азбука шедевра» готовится к открытию в «Новом Иерусалиме»

Москва, 17 декабря. Музей «Новый Иерусалим» покажет более 120 полотен знаменитых российских художников на выставке «Азбука шедевров», которая откроется 18 декабря в Подмосковье.

Выставка пройдет в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Посетители смогут увидеть работы Казимира Малевича, Ивана Шишкина, а также Зинаиды Серебряковой, Карла Брюллова и Бориса Кустодиева. Некоторые полотна впервые станут доступны публике. Гендиректор «Нового Иерусалима» Василий Кузнецов прокомментировал выставку.

«Это, наверное, наш самый амбициозный проект за последнее время. Мы к этому шли, начиная с 2017 года. И вот все проекты — Пикассо, Шагал, Брейгель — это результат большой продуманной стратегии музея», — отметил Кузнецов.

Экспозиция поражает своим размахом: ее площадь составляет более 2 тысяч кв. метров. Выставка разворачивается вокруг русского алфавита и таким образом связывает между собой полотна. Открытие состоится 18 декабря, экспозиция будет доступна публике до 19 июня, передает welcome.mosreg.ru.

Ранее сообщалось, что полотно художника Пьера-Огюста Ренуара оказалось на торгах платформы The Third Place. Картина будет распродана по фрагментам в формате невзаимозаменяемых NFT-токенов.