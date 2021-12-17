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Sohu: Путин и Меркель не достигли «молчаливой договоренности» о помощи России

Политика
Sohu: Путин и Меркель не достигли «молчаливой договоренности» о помощи России
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Пекин, 17 декабря. Президент РФ Владимир Путин и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель не достигли договоренности по теме помощи и сохранению хороших отношений с Москвой.

Как пишет китайское издание Sohu, во время правления Меркель отношения Москвы и Берлина в целом были хорошими и стабильными, но не обходилось без мелких конфликтов. В частности, аналитики назвали таковыми ситуацию с «Северным потоком — 2», пишет «ПолитРоссия».

Сейчас китайские эксперты уличили Меркель в нежелании помогать России выстраивать отношения с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который уже показал, что не намерен продолжать дружественную политику по отношению к Москве.

Sohu: Путин и Меркель не достигли «молчаливой договоренности» о помощи России
Global Look Press / Andreas Gora/Keystone Press Agency

Напрямую Шольц такого не говорил, но нежелание сотрудничать с Россией показывают его действия. Например, приостановка сертификации российского газопровода и высылка дипломатов из Берлина по, как считают в КНР, надуманному поводу. Все это говорит о том, что Меркель не смогла повлиять на своего преемника, заключает Sohu.

Ранее Шольц признал приостановку сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» неполитическим решением. По его словам, «СП-2» является коммерческим проектом, в который вложили средства частные инвестиции.

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Все новости / Политика / Sohu: Путин и Меркель не достигли «молчаливой договоренности» о помощи России
путин меркель германия шольц sohu
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