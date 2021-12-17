Экс-муж звезды «Дома-2» Кати Колисниченко ответил на обвинения в изменах

Москва, 17 декабря. Бывший супруг участницы шоу «Дом-2» Кати Колисниченко Алексей Солодовников обратился с посланием к экс-жене после обвинений в неверности и неожиданно попросил прощения.

Экс-участница шоу «Дом-2» Катя Колисниченко уже давно порвала с избранником Алексеем Солодовниковым. Несмотря на развод, она продолжает вспоминать обиды на экс-супруга. Так, она призналась подписчикам в Instagram, что муж изменял ей.

Солодовников игнорировал обвинения в свой адрес и лишь теперь решился ответить на них. Экс-избранник Колисниченко обратился к ней с извинениями.

«Глупышка, делай, что хочешь. Я умолчу про контекст, никакой грязи. Даю слово. Ради него. Прости, что тебе приходится вести себя так и писать эти гадкие Stories. Я злюсь, но, правда, прости. В этой истории я слишком верил в ее незыблемость. Слепо верил и считал это преимуществом, а оказалось, это уязвимость», — заявил Солодовников.

Незадолго до этого ведущая телестройки Ксения Бородина решила заступиться за разведенных женщин. Теледива связала расставания супружеских пар с самоуважением бывших жен.