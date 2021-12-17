Что мешает сотрудничеству Багдада и Эрбиля в борьбе с террористами

Официальный Багдад и администрация Иракского Курдистана активно обсуждают военное взаимодействие в борьбе с остатками террористического движения «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ), все чаще проявляющего активность в северных районах страны.

Главная сложность в данном вопросе связана с крупным городом Киркук, который расположен в «спорном районе»: большая часть горожан выступает против участия курдских вооруженных сил «Пешмерга» в контртеррористических операциях, так как это якобы может привести к возвращению контроля Эрбиля над регионом.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в обстановке на севере Ирака и в подробностях переговоров, ведущихся между курдской автономией и официальными иракскими властями.

Недобитки

Хотя иракские власти объявили о победе над «Исламским государством» еще в 2017 году, разрозненные мелкие группы радикальных исламистов по-прежнему регулярно совершают теракты на иракской территории, а в последнее время нападают и на подразделения «Пешмерга».

Дело в том, что Иракский Курдистан — это широкая автономия с собственными органами власти и вооруженными силами, которая нередко позволяет себе вступать в клинч с официальным Багдадом по внутренним вопросам экономики и политики.

Поперек государства — через провинции Ниневия, Киркук, Дияла, Салах эд-Дин — пролегает «спорная зона», разделяющая курдские и арабские регионы и местами доходящая до 40 километров. Вооруженные силы ни одной из сторон без необходимости не ступают на эти земли, поэтому именно они используются остатками ИГ в качестве плацдарма для вылазок.

#Iraq: #ISIS terrorist operations in #Kirkuk province



ISIS media center claimed that members of the group killed or wounded 18 Iraqi soldiers in three separate attacks in Kirkuk province on December 7th.https://t.co/7Gz5O3npRg — IWN (@A7_Mirza) December 9, 2021

Жители населенных пунктов, расположенных в данной области, оказались вынуждены либо бежать, либо защищаться самостоятельно. Так, например, в деревне Лхейбана, до 2014 года насчитывавшей 65 семей, сейчас остались лишь 12.

«Нас бросили. «Пешмерга» была с одной стороны, иракская армия — с другой, и никто из них не вмешался», — пожаловался Шалем Захир, житель деревни.

Недобитые террористы проявляют активность ночью, используя для скрытности горные хребты, пещеры и тоннели. Местные жители, в свою очередь, организуют ночные караулы и спят с оружием под рукой.

Вопрос требует решения

Инициативу по вступлению двух сторон в диалог выдвинули, как ни странно, США, которые также взяли на себя посредническую роль. Вашингтон имеет влияние как на Багдад, чье правительство поставлено американцами и зависит от них, так и на курдскую автономию за счет денежных вливаний.

Пока курды и арабы спорят за распределение госбюджета, Соединенные Штаты ежегодно вкладывают 240 миллионов долларов в «Пешмерга», тем самым обеспечивая зарплату для 45 тысяч бойцов (по словам курдов).

«Они сыграли важную роль, координируя действия с нами и иракской стороной. Без них мы бы не разговаривали: они бы не пришли сюда, и мы бы не пошли туда», — сказал представитель курдского подразделения, базирующегося у горы Карачок.

Iraqi PM also led a delegation of Iraqi security forces including federal forces & Peshmerga to Kirkuk’s Lhaiban. Iraqi PM Kadhimi, Iraqi MoD & Peshmerga all met the brave locals who stood up to recent ISIS attacks. 2/2. pic.twitter.com/0Y1muYkGio — IntelOmarion (@IntelOmarion) December 8, 2021

Багдад и Эрбиль договорились о создании координационных центров в спорных районах. Сформированы две совместные бригады, состоящие из иракских военнослужащих и членов «Пешмерга», которые проходят боевую подготовку в тех же областях.

Примечательно, что переговоры о совместных координационных центрах начались более двух лет назад, но сорвались из-за взаимного недоверия сторон и разногласий по поводу определения линии контроля.

Действующий премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми возобновил диалог, что проложило путь к соглашению о создании шести совместных центров по всей спорной зоне, а также в Багдаде и Эрбиле.

Сложный город

Киркук имеет древнюю и непростую историю, последние крутые витки которой случились в течение нескольких минувших лет.

В начале XX века подавляющее количество горожан относилось к тюркскому этносу. Однако после того, как в 1927 году в окрестностях были открыты богатые месторождения нефти, в город хлынули арабы и курды в поисках работы, изрядно разбавив национальный состав населения. Уже в 1957 году 33,26% жителей Киркука относились к курдскому этносу, 23% — к арабскому и лишь 37,63% — к иракским туркменам. Необходимо заметить, что на начало XXI века здесь добывалась примерно половина всей иракской нефти.

That was with Chamchamal, Gil & Kifri districts which are no longer part of today's Kirkuk .. Today's Kirkuk province is represented by Kirkuk district in this table, with Kurds% being 41-36% and according to 1957 census they were 33% in the city center .. pic.twitter.com/n5rdRwCTRt — Dhualfiqar Basim (@DhualfiqarB) August 3, 2020

В 1970 году произошло подписание соглашения о создании курдской автономии. К тому моменту курды составляли уже относительное большинство населения города, и в 1973 году было заявлено о принадлежности Киркука и его нефтяных месторождений Курдистану.

Багдад воспринял это как объявление войны и в 1974 году ввел в город войска, разорвал соглашение об автономии и выдвинул новое, в котором четко обозначил принадлежность Киркука и нефтяных полей себе. С середины 1970-х правящая партия «Баас» проводила политику арабизации в спорных районах, сопровождавшейся насильным выселением курдских семей.

После вторжения США в 2003 году началась обратная тенденция: курды хлынули в покинутые ими районы, насильно возвращая себе дома и земли, занимаемые к тому времени арабами.

Kirkuk Falls To Kurdish Forces; An Kurd waves a hammer in the air while standing atop a giant statue of ousted Iraqi President Saddam Hussein as another prepares a line to use to pull the statue down, April 10, 2003 in the strategic oil city of Kirkuk. #KurdishPeople pic.twitter.com/t2Dop2HHY3 — The Kurds☀️ (@TheKurdss) October 8, 2021

В 2009–2014 годах Багдад и Эрбиль осуществляли совместный контроль над спорными территориями, однако в 2014 году иракская армия покинула регион в связи с наступлением террористов «Исламского государства». После разгрома боевиков, контроль над Киркуком взяли силы «Пешмерга».

Сентябрь 2017 года ознаменовался референдумом в городе и одноименной провинции о присоединении к Курдистану и отделении его в обособленное государство. Ирак признал голосование незаконным и вновь силой занял город Киркук, который сейчас управляется правительственной администрацией.

Таким образом, город разделен на не доверяющие друг другу общины. Киркук представляет собой своего рода «Ирак в миниатюре» с его многонациональным и конфессионально разнородным населением. Таким образом, любой кризис в стране нагляднейшим образом отражается на городе.

Что и кому не нравится

Туркмены и арабы в Кикруке считают, что военное сотрудничество между Багдадом и Эрбилем проложит путь к возвращению «Пешмерга» в город, что им категорически не нравится. Они отвергают идею совместной бригады, раскритиковав ее как «подозрительный шаг» и призвав к большей прозрачности процесса.

Хасан Туран, президент Иракского Туркменского фронта (ITF), утверждает, что совместные силы армии и «Пешмерга» не смогут одолеть террористическую угрозу — эту задачу следует всецело переложить на Багдад. Депутат парламента от Киркука Аршад Салихи также отмечает, что отряды курдов заняли позиции вокруг города, чем вызвали настороженность.

Matthew Cancian visited a Peshmerga brigade near Kirkuk and saw how ineffective the U.S. material aid model is. https://t.co/YiJEXeob2l — War on the Rocks (@WarOnTheRocks) December 17, 2021

Проблема с возвращением «Пешмерга» заключается в призрачном шансе перехода контроля над провинциальной столицей в руки автономии, что, в свою очередь, увеличило бы курдское влияние на политические процессы, например, выборы губернатора.

Ситуация усложняется зарубежным игроком — Турцией, которая позиционирует себя защитником тюркских интересов во всем мире. Анкара раскритиковала референдум 2017 года и также выступает резко против возвращения города под контроль курдов, пытаясь оказывать давление на все стороны.

Решение возможно

Кризис безопасности на спорных территориях, как вопрос полного уничтожения «спящих ячеек» террористов, могут быть решены лишь путем компромиссов и взаимных уступок между Багдадом и Эрбилем, учитывая вышеописанные тонкости. По всей видимости, стороны осознали это спустя полвека после первого конфликта за Киркук.

Генеральный секретарь министерства «Пешмерга» Джабар Явар уже отметил, что совместные бригады будут воздерживаться от захода в города и станут действовать в их окрестностях и в сельской местности. Отдельно подчеркивалось, что «Пешмерга» сама по себе не станет занимать Киркук.

1 Организация запрещена на территории РФ.