Медведева после поцелуя с Милохиным показала романтическое фото

Москва, 17 декабря. Фигуристка Евгения Медведева продемонстрировала, что хорошо знает блогера Даню Милохина. Спортсменка также подогрела слухи о своем романе со звездой.

Даня Милохин и Евгения Медведева покорили зрителей телепроекта «Ледниковый период». С самого начала проекта звезды нашли общий язык и с тех пор регулярно удивляют судей и поклонников сложными и красивыми номерами.

Так, во время одного из выходов на лед участники решили эффектно закончить выступление поцелуем в губы. Это заставило некоторых зрителей подозревать, что между звездами сложились более теплые отношения, чем просто профессиональные.

Недавно Медведева вновь спровоцировала слухи о романе с артистом. Фигуристка поделилась романтичным фото в объятиях блогера. Как оказалось, именно этот кадр она выбрала в качестве обоев для смартфона. Медведева также призналась, что хорошо успела узнать Милохина.

«Мне кажется, я Даню более-менее знаю. Учитывая, что на протяжении полутора часов он рассказывал про свое прошлое», — поделилась фигуристка.

Prt Scr youtube.com / GQ Russia

Ведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин высоко оценил резонансный номер Милохина и Медведевой. Спортсмен рекомендовал дуэту зайти дальше обмена поцелуями.