МЭА прогнозирует рекордную выработку электроэнергии из угля в 2021 году

, 17 декабря. Выработка электроэнергии из угля по итогам года установит рекорд за все время наблюдений, прогнозирует в своем докладе Международное энергетическое агентство (МЭА).

В 2022 году спрос на весь уголь может достичь исторического максимума, отметили в организации. МЭА опасается, что такая тенденция может помешать глобальному энергопереходу на экологичные источники энергии. В связи с этим эксперты призывают международное сообщество принять экстренные меры по снижению использования сырья.

«В зависимости от погодных условий и экономического роста общий спрос на уголь может достичь нового исторического рекорда уже в 2022 году и остаться на таком уровне в последующие два года», — говорится в докладе.

Украина, тем временем, испытывает серьезный дефицит угольных запасов. Нехватка сырья вынудила официальный Киев перевести свои ТЭС и ТЭЦ на голубое топливо.