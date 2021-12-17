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Безглазую многоножку с тысячей лап обнаружили в австралийском регионе Голдфилдс

Наука
Безглазую многоножку с тысячей лап обнаружили в австралийском регионе Голдфилдс
wikipedia.org  /  Marshal Hedin / CC BY 2.0

Канберра, 17 декабря. Безглазую многоножку с клювом нашли в австралийском регионе Голдфилдс. У членистоногого насчитали более тысячи лап, что является рекордом для этого вида.

Длина многоножки чуть больше 9,5 сантиметра. Также у членистоногого зафиксировали 1306 лап, каждая из которых более семи миллиметров. Это уникальное открытие, так как до сих пор ученые не находили многоножек с таким количеством лап. Ранее рекордным считалось 750 конечностей.

На английском многоножка называется Eumillipes persephone. Первое слово обозначает количество лап у членистоногого. Второе отсылает к богине преисподней в Древней Греции — Персефоне, так как многоножку нашли в шахте. Отмечается, что у членистоногого нет глаз, однако есть усики и клюв. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Ученые австралийского фонда Большого барьерного рифа нашли способ спасти кораллы от вымирания. Для этого специалисты предложили использовать метод ЭКО.

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ученые австралия многоножка
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