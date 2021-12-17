Глава «Нафтогаза» назвал объемы запасов газа на Украине «нормальными»

Киев, 17 декабря. Украина имеет достаточный объем газа в хранилищах для стабильного прохождения зимы без повышения тарифов, убежден глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Накануне украинские СМИ со ссылкой на источники в кабмине сообщили, что Служба безопасности Украины (СБУ) направила правительству отчет по обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере. Журналисты писали, что Украина находится в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают теплом целые регионы. В качестве причин назывались критически низкие запасы энергоносителей.

«На Украине нормальные запасы газа, сейчас в наших хранилищах газа больше, чем 15 миллиардов кубометров. Это больше, чем средний показатель 2014-2018 годов», — заявил Витренко на брифинге по итогам заседания координационного энергетического совета.

Он добавил, что «Нафтогаз» имеет достаточный ресурс, чтобы удовлетворить нужды населения. Более того, по словам Витренко, компания обеспечивает газ по цене, которая позволяет не увеличивать конечные тарифы.

Юрий Витренко ранее призвал украинцев экономить газ. Он объяснил, что при сохранении текущих цен на голубое топливо «Нафтогаз» не сможет покрывать разницу между тарифами для населения и реальной стоимостью энергоносителя.