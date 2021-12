Тунисцы отметили одиннадцатилетние революции протестами

Тунис, 17 декабря. Официальные торжества в честь Дня революции 2011 года прошли в стране на фоне демонстраций противников и сторонников президента Каиса Саида.

Несколько сотен протестующих собрались в столице, раскритиковали укрепление власти национального лидера и высказали опасения, касательно отхода от демократии. При этом неподалеку прошла небольшая акция в поддержку президента.

Anti-Kais Saied protesters gather in front of the TGM train station. #Tunisia #تونس pic.twitter.com/9hr3IOws7N