Тунисцы отметили одиннадцатилетние революции протестами

Тунис, 17 декабря. Официальные торжества в честь Дня революции 2011 года прошли в стране на фоне демонстраций противников и сторонников президента Каиса Саида.

Несколько сотен протестующих собрались в столице, раскритиковали укрепление власти национального лидера и высказали опасения, касательно отхода от демократии. При этом неподалеку прошла небольшая акция в поддержку президента.

Anti-Kais Saied protesters gather in front of the TGM train station. #Tunisia #تونس pic.twitter.com/9hr3IOws7N — Eya Mkaddem (@EMkaddem) December 17, 2021

Летом Каис Саид снял неприкосновенность с депутатов, отправил в отставку премьера и заморозил работу парламента до выборов, провести которые запланировали 17 декабря 2022 года. Кроме того, глава Туниса назначил 25 июля датой национального референдума по внесению изменений в Конституцию.

Председатель движения «Ан-Нахда» и спикер парламента Рашид аль-Ганнуши назвал действия президента неконституционными и незаконными, подчеркнув, что Каис Саид усугубил как политический кризис в стране, так и международную изоляцию Туниса.

С одной стороны, меры национального лидера оказались популярными и приветствовались общественностью, уставшей от политических элит и экономических потрясений, но с другой, действия расценили как государственный переворот. Среди недавних изменений — решение перенести официальный День революции с 14 января на 17 декабря.

В новую дату отмечают день 2010 года, когда продавец фруктов Мохаммед Буазизи совершил самосожжение, отчаявшись из-за коррупции и безработицы. Поступок стал причиной восстания людей по всему Тунису, которое распространилось на другие страны в ходе так называемой Арабской весны.