Командиров сбежавшего в Белоруссию солдата ВС Польши уволили со службы

Варшава, 17 декабря. Глава минобороны Польши Мариуш Блащак уволил с военной службы непосредственных командиров солдата, который сбежал в Белоруссию и попросил там политического убежища.

В сообщении польского оборонного ведомства говорится, что Блащак принял решение уволить со своих постов командиров сбежавшего солдата после того, как получил рапорт от командира дивизии, в которой служил беглец.

«Были уволены командир батареи, командир взвода и командир 2-го дивизиона в Венгожеве», — сказано в сообщении.

Ранее Блащак заявил, что исчезнувший на границе с Белоруссией военнослужащий ВС Польши имел проблемы с законом. По его словам, накануне инцидента солдат подал рапорт об увольнении из армии.