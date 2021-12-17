Объем ввода торговых площадей на рынке РФ упадет вдвое в 2022 году

Москва, 17 декабря. Ввод новых торговых центров на рынке РФ в грядущем году окажется в два раза ниже по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогнозы экспертов в сфере недвижимости.

В 2022 году будут сданы всего 350 тыс. квадратных метров торговых площадей, из которых 120 тыс. «квадратов» в Москве, отметила аналитик Cushman & Wakefield Евгения Сафонова. Глава отдела исследований и консалтинга «Магазина магазинов» Андрей Сурков тоже ждет, что из заявленных на 2022 год 616 тыс. кв. м появится только часть.

Роль сыграют растущие издержки, а также принятый 16 декабря 2021 года в первом чтении проект закона о QR-кодах в общественных местах. Это заставляет девелоперов отказываться от новых крупных объектов, пишет издание.

Объединение торговых центров (РСТЦ) попросило компенсировать расходы по управлению ТЦ в период действия QR-кодов. Соответствующее письмо организация направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.